محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد المصابين إلى 1.8 مليون والوفيات تجاوزت الـ 104 آلاف طبقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكينز، سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 600 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا وأكثر من 20 ألف إصابة.

وحصد فيروس كورونا "كوفيد-19"، حتى الآن أرواح 104 آلاف و383 شخصًا في الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا من تفشي الوباء.

وارتفع عدد المصابين حسب آخر إحصائية لجامعة "جونز هوبكينز" إلى أكثر من مليون و790 ألف مصاب.

وبحسب بيات الجامعة شفي حتى الآن 444 ألف شخص. فيروس كورونا الجديد

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 05:00 PM Advertisements ارتفع عدد المصابين إلى 1.8 مليون والوفيات تجاوزت الـ 104 آلاف الولايات المتحدة: أكثر من 600 حالة وفاة و20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الولايات المتحدة: أكثر من 600 حالة وفاة و20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة طبقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكينز، سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 600 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا وأكثر من 20 ألف إصابة.

وحصد فيروس كورونا "كوفيد-19"، حتى الآن أرواح 104 آلاف و383 شخصًا في الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا من تفشي الوباء.

وارتفع عدد المصابين حسب آخر إحصائية لجامعة "جونز هوبكينز" إلى أكثر من مليون و790 ألف مصاب.

وبحسب بيات الجامعة شفي حتى الآن 444 ألف شخص. الكلمات المفتاحية

، الولايات المتحدة: أكثر من 600 حالة وفاة و20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365