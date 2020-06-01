، "نقلي": دعوة المملكة لمؤتمر المانحين يجسد إسهاماتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني ،

محمد بن مسعود - الدمام - السعودية أكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة

ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي استضافة المملكة العربية السعودية، غداً الثلاثاء، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة مؤتمراً عن بُعد للمانحين لليمن.

وأكد السفير أسامة نقلي في تصريح له أن دعوة المملكة لعقد المؤتمر تجسد إسهاماتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته الإنسانية، وتعكس دور المملكة الريادي كونها الداعم الأول للجمهورية اليمنية وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

وأشار السفير "نقلي" إلى أهمية عقد المؤتمر في ضوء تداعيات جائحة كورونا بهدف مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، مؤكداً أن المؤتمر يأتي استمرارا للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.