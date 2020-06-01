شكرا لمتابعة خبر عن عملية نادرة لإعادة جزء من الدماغ خارج رأس طفل في ولادة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

نجح الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إجراء جراحة معقدة في حالة نادرة الحدوث لإصلاح عيوب خلقية لطفل لم يتجاوز 10 أيام من عمره .

وأكدالمدير العام التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام الدكتور عبدالوهاب بن سليمان الجباري أن الحالة تمثلت في علاج حالة نادرة لعيب خلقي ناتج عن خروج جزء من الدماغ خارج الرأس في عملية معقدة لارجاع الدماغ و تجميل العظم و الجلد المغطي، إضافة إلى توفير عناية مركزة فائقة قبل و بعد العملية التي تضمنت علاجات القلب و التنفس الصناعي و مضادات حيوية مناسبة لحالته الصحية.

وأوضح "الجباري" أن العملية أجريت على يد فريق عمل متخصص في العناية لحديثي الولادة و جراحة المخ و الاعصاب و الجراحة التجميلية ،بالتعاون مع فريق الجراحة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، واستغرقت العملية ٦ ساعات، وخرج الطفل بصحة و يرضع رضاعة طبيعية.