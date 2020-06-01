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شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية لحفل تخرج دفعة من كلية الأمن الداخلي بحضور عدد من الأمراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وثّقت صورة تاريخية، عدد من الأمراء في حفل تخرج دفعة من كلية قوى الأمن الداخلي بالرياض عام 1392 هــ 1972 م .
ويظهر في الصورة من اليمين الأميرمحمد بن سعود الكبير ثم الزعيم عبدالله آل الشيخ، ثم الأمراء فهد وسلطان ونايف، وكذلك عبدالرحمن أبا الخيل،عبدالوهاب عبدالواسع.
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