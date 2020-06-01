شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية لحفل تخرج دفعة من كلية الأمن الداخلي بحضور عدد من الأمراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثّقت صورة تاريخية، عدد من الأمراء في حفل تخرج دفعة من كلية قوى الأمن الداخلي بالرياض عام 1392 هــ 1972 م .

ويظهر في الصورة من اليمين الأميرمحمد بن سعود الكبير ثم الزعيم عبدالله آل الشيخ، ثم الأمراء فهد وسلطان ونايف، وكذلك عبدالرحمن أبا الخيل،عبدالوهاب عبدالواسع.