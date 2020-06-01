شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم ترك صلاة الجماعة لمن يخشى على نفسه الضرر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم ترك الجماعة في المسجد لمن يخشى على نفسه الضرر.

وذكر، خلال استضافته خلال في برنامج الجواب الكافي المذاع على قناة المجد، أنه يجوز لمن يخشى على نفسه أو على أهل بيته الضرر بسبب المخالطة أن يترك صلاة الجماعة في المسجد، وأن يصلي في البيت.