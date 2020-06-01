صورة تاريخية للملك خالد ومعه عدد من الملوك والأمراء

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشر حساب ذكريات صورة للملك خالد وسط مستقبيله وذلك بعد عودته من رحلة علاجية. نشر حساب ذكريات صورة للملك خالد وسط مستقبيله وذلك بعد عودته من رحلة علاجية. وأظهرت الصورة من اليمين الشيخ حمد بن عيسى "ملك البحرين الحالي" ، والشيخ عبدالله الجابر الصباح، ثم الأمراء :سلطان،ثم سلمان،فهد عبدالله "لملوك". وكشف الحساب بأن الصورة كانت بمطار الرياض في 1397 هـ الموافق 1977.

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