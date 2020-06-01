شكرا لمتابعة خبر عن روسيا تجري محادثات مع مسؤولين بالمملكة لمدها بعقار "أفيفافير" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اجراء محادثات مع مسؤولين بالمملكة، حول إمداد البلاد بعقار"أفيفافير" .

وقال دميترييف أن الدواء الذي أظهر فعالية عالية في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد أثناء التجارب السريرية، حصل على شهادة تسجيل من وزارة الصحة الروسية.

وأضاف دميترييف بانه يمكن تجربة العقار قريبًا بالشراكة مع خبراء الصحة السعوديين، حيث شاركنا معهم النتائج الإيجابية للتجارب السريرية في روسيا، وقد أبدوا اهتمامهم ببدء تجربة سريرية في المملكة.

وكانت السلطات الصحية الروسية، قد اعلنت اليوم الاثنين، أن النتائج الأولية لاختبار دواء أفيفافير Avifavir على المصابين بكورونا ظهرت فعاليته بنسبة 90%.