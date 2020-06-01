تسجيل 1881حالة جديدة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 1.881حالة جديدة بكورونا ، وشفاء 1.864 حالة جديدة - ولله الحمد - ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 525 حالة رحمهم الله . أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 1.881حالة جديدة بكورونا ، وشفاء 1.864 حالة جديدة - ولله الحمد - ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 525 حالة رحمهم الله .

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