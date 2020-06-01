شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح قنوات التواصل قبل إيداع دفعة 10 يونيو الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم حساب المواطن انفوجراف يتضمن وسائل الإتصال المتاحة على مدار الساعة وكيفية الإستفادة منها، ومنها رقم حساب المواطن 19912 الذي يعمل من الأحد إلى الخميس من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً، على مدار الساعة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 مساءً إلى 10 مساءً.

ويذكر بأن إيداع الدفعة 31 في حساب المواطن سوف تكون يوم 10 يونيو الجاري وفق الجدولة الزمنية الخاصة بصرف الدعم.

وأقر برنامج حساب المواطن مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، ومنها الزام المستقلين اضافة ما يثبت استقلالهم لكل من بلغ 18 عاما فيما أكثر كشرط أساسي لاستمرار الدعم.