شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسافرون يعبرون عن فرحتهم بعودة رحلات الطيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):عبر بعض المسافرين بمطار الملك خالد الدولي في الرياض عن فرحتهم باستئناف الرحلات الداخلية.
وقال أحد المسافرين إن فرحته عظيمة بعودة الطيران بعد أن توقفت على إثر انتشار فيروس كورونا الجديد، كما أبدى مسافر آخر سعادته باستئناف الرحلات، مؤكدًا أن ذلك سيساعده في العودة إلى أهله المتواجدين في جدة.
ومن جهته، وجه نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة التجارية في مطار الملك خالد بالرياض، جلبان الجلبان، عدة نصائح للمسافرين.
وأوضح، خلال مداخلة له في نشرة mbc، هذه النصائح، وهي ارتداء الكمامات، وعدم وجود مودع أو مستقبل، وجلب التذكرة الإلكترونية، والحضور للمطار قبل الرحلة بساعتين، مشددًا على الالتزام بتلك النصائح، وذلك من أجل ضمان رحلات آمنة للمسافرين.
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