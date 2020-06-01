شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مخالفين يقومون بتجريف الأراضي ونهل الرمال في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): رصدت بلدية غرب الدمام، فجر اليوم، شيول وشاحنتين، يقومون بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزراة الصناعة والثروة المعدنية. رصدت بلدية غرب الدمام، فجر اليوم، شيول وشاحنتين، يقومون بتجريف الأراضي ونهل الرمال بدون تصريح من وزراة الصناعة والثروة المعدنية. وأكدت البلدية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم اتخاذ ما يلزم حيال المخالفين، وذلك بمعاونة اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للمجاهدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مخالفين يقومون بتجريف الأراضي ونهل الرمال في الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.