شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان تطالب بمنع تسجيل اختراعات التبغ ومشتقاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالبت هيئة حقوق إنسان بالحد من تسجيل براءات الإختراع المتعلقة بالتبغ ومشتقاته. طالبت هيئة حقوق إنسان بالحد من تسجيل براءات الإختراع المتعلقة بالتبغ ومشتقاته. وأوضحت الهيئة بأن هذه الطريقة ستساهم بالحد من بيع التبغ . ويذكر أن الهيئة منعت التدخين في المناطق الخاصة بتحضير الغذاء والمشروبات والمواد الغذائية.

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