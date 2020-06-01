بالفيديو.. وصول أولى الرحلات الجوية إلى مطار نجران الإقليمي

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وصلت أولى الرحلات الجوية إلى مطار نجران الإقليمي وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من تفشي فيروس وصلت أولى الرحلات الجوية إلى مطار نجران الإقليمي وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. وتضمنت أبرز تلك الإجراءات في قياس درجة حرارة القادمين عبر الرحلات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات. كما حرص العاملين في المطار على تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات والقفازات وغيرها من الإجراءات الهادفة للحفاظ على سلامة الجميع.

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