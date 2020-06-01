شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من معقم اليدين «كوزمو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الإثنين من منتج معقم اليدين "(Hand Sanitizer Spary (Cosmo ” حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الإثنين من منتج معقم اليدين "(Hand Sanitizer Spary (Cosmo ” وأكدت أن المنتج المذكور يحتوي نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الايثانول والايزوبروبانول المعقمة. كما قامت الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله .

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