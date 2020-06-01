شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد ومحطات الفحص الدوري للسيارات في جميع المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الإدارة العامة للفحص الدوري للسيارات مواعيد العمل في المحطات بجميع مناطق المملكة ، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية .
ومن المقرر استئناف العمل من السبت إلى الخميس من الساعة الـ7صباحاً حتى الـ7 مساءً من في محطات : الرياض 1، والرياض 2، وجدة 1، وجدة 2، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، والطائف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والخرج، وأبها، وجيزان، ونجران، وينبع، وحفر الباطن .
وستكون مواعيد العمل من 7 صباحاًإلى 2 ظهراًمن السبت للخميس في محطة الفحص بمكة المكرمة .
أما محطات " الجوف، وبيشة، والمجمعة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والقريات، ووادي الدواسر، والخفجي، والخرمة، والرس " ستكون مواعيد العمل بها من 7 صباحاً حتى 4 عصراً عدا السبت من 7 صباحاً حتى 2 ظهراً .
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