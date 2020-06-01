شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. غرفة عمليات «توكلنا» : 300 موظف وعمل لـ18 ساعة يوميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):عرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي " سدايا" مقطع فيديو لجوانب العمل بغرفة عمليات "توكلنا" الخاصة بإصدار تصاريح التنقل.
واظهر مقطع الفيديو، الذي بثه حساب الهيئة "تويتر" التطبيق حيث يعمل به أكثر من 300 موظف من أبناء الوطن والكفاءات السعودية، بمتوسط عمل 18 ساعة يومياً.
وكشف المقطع غرفة التطبيق التي يتواصل العمل بها منذ 60 يوماً على مدار الساعة، والتي تدار بتكاتف جميع الإدارات التقنية والإدارية.
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