«الشورى» يوافق على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله . وافق مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله . كما ناقش "الشورى " عدة قضايا أخرى وطالب الديوان العام للمحاسبة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني. وأكد "الشورى على قراره السابق بالمطالبة بـ "تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساَ لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها" .

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