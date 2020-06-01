شكرا لمتابعة خبر عن صرف دعم «ساند» اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن صرف رواتب دعم "ساند " اليوم الإثنين عن شهر مايو ، وذلك للمستحقين من مستوفي الشروط .

ويجب لإستحقاق دعم "ساند " ، أن يكون المتقدم مواطن ، ويعمل في إحدى شركات القطاع الخاص بالمملكة ، ولا يتجاوز عمره 60 عام .

ويمكن التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .