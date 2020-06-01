شكرا لمتابعة خبر عن صرف دعم «ساند» اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر عن صرف رواتب دعم "ساند " اليوم الإثنين عن شهر مايو ، وذلك للمستحقين من مستوفي الشروط .
ويجب لإستحقاق دعم "ساند " ، أن يكون المتقدم مواطن ، ويعمل في إحدى شركات القطاع الخاص بالمملكة ، ولا يتجاوز عمره 60 عام .
ويمكن التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .
كانت هذه تفاصيل خبر صرف دعم «ساند» اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.