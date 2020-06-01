شكرا لمتابعة خبر عن سيارات الأجرة تناشد بصرف الدعم بعد تراجع الإقبال عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تشهد سيارات الأجرة إقبال ضعيف من المسافرين على الرغم من قرار رفع تعليق السفر بين المناطق والسماح بعمل وسائل النقل المختلفة .

وأرجع سائقو الأجرة ذلك إلى مخاوف الزبائن من العدوى بجانب مزاحمة الكدادة لهم مما زاد من خسائرهم بشكل كبير .

كما ناشد السائقون بسرعة صرف الدعم المقرر لهم ضمن المبادرات التي تم الإعلان عنها ، خاصةًوأ ن شاطهم يعتبر متوقف منذ 70 يوم .

من جانبها ، أكدت اللجنة الوطنية للنقل ولجنة النقل البري أن جميع المستوفين لإشتراطات المبادرة سيتم توفير الدعم لهم ولا يدخل من بينهم أصحاب السجلات التجارية ، مشيرة إلى تحسن حركة النقل البري تدريجياً مع عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكد المسافر بإلتزام المحيطين بالإجراءات الوقائية .