شاهد.. بلون الخطوة الجنوبي استقبال حافل لأول رحلة تصل أبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): استقبل أهالي عسير أو رحلة تصل إلى ابها بلون الخطوة الجنوبي. استقبل أهالي عسير أو رحلة تصل إلى ابها بلون الخطوة الجنوبي. وأظهر مقطع فيديو الاستقبال والسعادة التي ظهرت على المواطنين القادمين، بسبب الإستقبال الرائع مع التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية. واستبشر المواطنين بالقرارات الجديدة والتي تدل على وعي الشعب وقرب زوال جائحة كورونا.

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