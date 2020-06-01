قصة نجاح تطبيق #توكلنا من داخل أروقة سدايا ⁩ ????????

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نشرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مقطع فيديو عرضت فيه بعضاً من جوانب العمل داخل غرفة عمليات تطبيق “توكلنا” الخاص بإصدار تصاريح التنقل.

وبين الفيديو، أن التطبيق يعمل به أكثر من 300 موظف من أبناء الوطن والكفاءات السعودية، بمتوسط عمل 18 ساعة يومياً.

وأظهر الفيديو، أن غرفة التطبيق التي يتواصل العمل بها منذ 60 يوماً على مدار الساعة..، تدار بتكاتف جميع الإدارات التقنية والإدارية.