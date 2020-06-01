︎ :
.
نشرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مقطع فيديو عرضت فيه بعضاً من جوانب العمل داخل غرفة عمليات تطبيق “توكلنا” الخاص بإصدار تصاريح التنقل.
وبين الفيديو، أن التطبيق يعمل به أكثر من 300 موظف من أبناء الوطن والكفاءات السعودية، بمتوسط عمل 18 ساعة يومياً.
وأظهر الفيديو، أن غرفة التطبيق التي يتواصل العمل بها منذ 60 يوماً على مدار الساعة..، تدار بتكاتف جميع الإدارات التقنية والإدارية.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة نجاح تطبيق #توكلنا من داخل أروقة سدايا ???????? لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.