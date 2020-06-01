فيديو.. الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي قبض على مرتكبيها

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ألقت الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي القبض على عدد من مرتكبي الجرائم، والتي وثقتها مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر الأمن العام فيديو للجرائم التي ارتكبها المقبوض عليهم، ومن أبرزها شخصان في واقعتين منفصلتين، يطلقان النار بسلاح ناري ويتباهون به، و7 مقيمين يمارسون مهنة الحلاقة داخل مقار إقامتهم بالمخالفة للإجراءات الموصى بها للوقاية من كورونا.

كما أُلقي القبض على تشكيل عصابي يجمع الأموال لصالح شخص مقيم خارج المملكة، منتحلاً صفة مسؤول بالمملكة، ومدعياً أن الأموال لحالات إنسانية، كما جرى القبض على تشكيل آخر لإثيوبيين بالرياض، امتهنوا سرقة عملاء البنوك بعد تهديدهم بالأسلحة البيضاء.

وتمت الإطاحة بثلاثة مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة متنكرين في زي نسائي، ونجحت الجهات الأمنية في القبض على لص اقتحم 33 صيدلية و7 مراكز تجارية وكسر 4 أجهزة صراف آلي ليستولي على ما بها من مال.