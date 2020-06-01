فيديو.. لص يُغافل بائع جوالات ويهرب بعد أن سرق جوالاً

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أظهر مقطع فيديو متداول حيلة قام بها شاب لسرقة جوال من أحد المحلات، بعدما تظاهر بأنه يتفحصه بغرض شرائه، إلا أنه غافل البائع وهرب إلى الشارع ومعه الجوال، حيث لاحقه صاحب المحل.

وبينت كاميرا مراقبة في الشارع كيف ركض اللص ومعه الجوال، في حين كانت تنتظره سيارة بيضاء اللون، قفز اللص فيها، وحاول البائع الإمساك به بعد أن اقترب منه كثيراً، إلا أنه أفلت منه.



