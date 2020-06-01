تعرف على “عمارة الباخرة” ذات الطراز الغريب التي بنيت في الستينيات بالرياض (فيديو)

︎ :

.



نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقريراً عن عمارة الباخرة ذات الطراز الغريب الذي اتخذ شكلاً يشبه السفن، والتي تقع في شارع الخزان بالعاصمة الرياض، وبنيت في ستينيات القرن الماضي الميلادي.

وقال أحد سكان المنطقة ويدعى صالح الشويرخ، إن كثيراً من الناس يأتون ليلقوا نظرة على عمارة الباخرة التي تعد من أبرز معالم شارع الخزان، مضيفاً أن العمارة مر عليها أشخاص بارزون ومشهورون.