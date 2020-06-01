ما حكم المسح على “لصقة الجروح” أثناء الوضوء أو الاغتسال؟.. الشيخ “المري” يوضح (فيديو)

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أوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، حكم المسح على “لصقة الجروح” أثناء الوضوء أو الاغتسال.
وقال المري خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه بالنسبة لما يوضع على الجروح أو الكسور مثل اللاصقات أو الجبائر فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينزعه وفي حاجة إليه يمكن أن يغسله أو يمسح عليه بالماء.
وأضاف أنه في حال عدم إمكانية غسله أو المسح عليه، فيمكن بعد الانتهاء من الاغتسال أن يتيمم لما بقي من هذه الأعضاء التي لم يمسها الماء أو يمر عليها.
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