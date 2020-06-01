︎ :
.
أسفر كمين محكم عن ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات بشكل مخالف للنظام في جدة.
وأكدت التجارة، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه تم ضبط شاحنتين تبيعان الكمامات بشكل مخالف للنظام وحجز مليون و800 ألف كمامة؛ للتحقق من مصدرها وإعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة للمستهلك.
ولفتت إلى أن ذلك جاء بالتعاون مع شرطة جدة وهيئة الغذاء والدواء.
ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية ضبط المخالفين والكمامات داخل الشاحنتين.
كانت هذه تفاصيل خبر حجز مليون و800 ألف كمامة في جدة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.