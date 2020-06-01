السعودية اليوم / تعليم الشرقية يُنفذ دورة تدريبية في مجال الفرز الصحي



الدمام 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ورشة عمل "منسق منقطة الفرز الصحي" للبنين والبنات في جميع مبانيها لضبط إجراءات الدخول لجميع الموظفين والموظفات، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية .

وأوضحت مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الشرقية لبنى الدرباس أن الإدارة خصصت ورشة العمل والدورة التدريبة التابعة لها لكل منسق، ليجري تدريب عدة موظفين في كل مبنى للتعامل مع دخول الأفراد أو الموظفين للمباني، لافتةً النظر إلى أن فريق العمل المشترك بين إدارتي التعليم والصحة يعمل على فحص جميع الموظفين والموظفات يومياً للتأكد من صحتهم والحفاظ على سلامتهم، وتشمل الحفاظ على المعدلات المطلوبة في التباعد الاجتماعي في كل الإدارات والأقسام والمباني التابعة للتعليم .

وأضافت الدرباس أن بروتوكولات الفحص تبدأ بالتأكد من التعقيم ولبس القفازات والكمامات وإجراءات فحص الحرارة وفي حال ارتفاعها -لاسمح الله- عن المستوى الطبيعي يعاد الفحص مرة أخرى ثم تحال الحالة وفق أنموذج إحالة خاص بذلك للشؤون الصحية بشكل عاجل، مشيرةً إلى أن إدارة التعليم بالمنطقة ستبدأ خلال اليومين القادمين ورش عمل ودورات تدريبية لجميع الإدارات الخارجية وجميع المكاتب .

// انتهى //

15:41ت م

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