السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ إجراءات وقائية لعودة موظفيها



جازان 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على سلامة الموظفين، والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

// انتهى //

15:38ت م

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جازان 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ، وذلك بعد انتهاء فترة تعليق الحضور لمقرات العمل , من خلال قياس درجة الحرارة لجميع الموظفين والعاملين بالفرع، ولبس الكمامات أثناء فترة العمل.وأوضح مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على سلامة الموظفين، والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).// انتهى //15:38ت م0142

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