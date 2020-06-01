السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يهنئ منسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الباحة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وكلاء إمارة المنطقة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ورفع سموه التهنئة باسمه ونيابة عن الجميع بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية واليُمن والبركات, حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بالمراجعين والتسهيل عليهم.

// انتهى //

15:36ت م

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