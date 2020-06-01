السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل أمين المنطقة



تبوك 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.

وفي بداية اللقاء اطلع سموه على تقرير جهود الأمانة والبلديات التابعة والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جائحة فايروس

كما اطلع سموه على جهود أمانة المنطقة في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية وتكثيف الأعمال الرقابية، مثنياً سموه على جهود جميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع البلديات في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .

بدوره أعرب المهندس فارس الشفق عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة و التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات في المنطقة , مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات البلدية في المنطقة من سموه, ومتابعته المستمرة للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات.

// انتهى //

15:35ت م

0140



تبوك 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.وفي بداية اللقاء اطلع سموه على تقرير جهود الأمانة والبلديات التابعة والإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جائحة فايروس كورونا المستجد، وتضمن التقرير الجولات الرقابية خلال مدة منع التجول التي وصلت لأكثر من 19 ألف جولة رقابية من خلال زيارة 14 ألف موقع بالمنطقة، إضافة إلى إزالة أكثر من 77 ألف طن من النفايات.كما اطلع سموه على جهود أمانة المنطقة في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية وتكثيف الأعمال الرقابية، مثنياً سموه على جهود جميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع البلديات في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .بدوره أعرب المهندس فارس الشفق عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة و التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات في المنطقة , مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات البلدية في المنطقة من سموه, ومتابعته المستمرة للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات.// انتهى //15:35ت م0140

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