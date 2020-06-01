السعودية اليوم / سمو أمير جازان يستقبل مدير مرور المنطقة المعين حديثًا



جيزان 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم مدير مرور المنطقة العقيد علي بن سعيد المالكي وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المرور بجازان.

ورحّب سموه في بداية اللقاء بمدير المرور المعين، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد, مؤكداً أهمية العمل الجاد وتضافر الجهود مع الجهات الأمنية بالمنطقة لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن.

من جهته أعرب مدير مرور جازان العقيد المالكي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, سائلا الله تعالى أن يعينه هو وجميع زملائه منسوبي المرور بالمنطقة لكل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

حضر الاستقبال مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر الزهيري.

// انتهى //

15:32ت م

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