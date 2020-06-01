السعودية اليوم / جامعة أم القرى تعلن بدء القبول للدراسات العليا غير المدفوعة



مكة المكرمة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى فتح بوابة القبول لبرامجها غير المدفوعة للعام الدراسي القادم من تاريخ 10 شوال 1441هـ حتى 19 شوال 1441هـ، علمًا بأن إجراءات القبول كافة ستكون إلكترونية "عن بُعد"، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة، علماً بأن

وبينت أن موعد إعلان نتائج الترشيح النهائي سيكون في تاريخ 11 ذي القعدة 1441هـ، ويعتمد القبول للدراسات العليا على معدلات المؤهل العلمي السابق واختبار القدرات للجامعيين دون الحاجة للاختبار التحريري.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تتماشى مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة - أعزها الله - للتصدي لجائحة

وأضاف أن الجدول الزمني لإجراءات القبول يمرُّ - بعد فتح بوابة القبول - بعدة مراحل، بدءًا بتدقيق الوثائق وعرض نتائجها، ومراجعة الطلبة لتلك النتائج، وإعلان الترشيح، نهايةً بتأكيد الطلبة المرشحين لإتمام إجراءات القبول.

وبين أن آلية المفاضلة للقبول في برامج الدكتوراه منقسمة على 50٪ لدرجة الماجستير، و 40٪ لدرجة القدرات للجامعيين، و10٪ لدرجة البكالوريوس، وبالنسبة لبرامج الماجستير فالمفاضلة منقسمة على 60٪ لدرجة البكالوريوس و40٪ لاختبار القدرات للجامعيين، أما لبرامج الدبلوم العالي فالنسبة منقسمة على 50٪ لدرجة البكالوريوس و50٪ لاختبار القدرات للجامعيين.

يُذكر أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تضم 63 برنامجاً، بواقع 5 برامج للدبلوم العالي، و37 برنامجاً للماجستير و21 برنامجاً لمرحلة الدكتوراه، بواقع 1191 مقعدًا متاحًا للطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية، والدراسات القضائية، والعلمية، والهندسية، إضافة لطلبة الحاسب الآلي والتربية.

// انتهى //

15:21ت م

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مكة المكرمة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى فتح بوابة القبول لبرامجها غير المدفوعة للعام الدراسي القادم من تاريخ 10 شوال 1441هـ حتى 19 شوال 1441هـ، علمًا بأن إجراءات القبول كافة ستكون إلكترونية "عن بُعد"، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة، علماً بأنوبينت أن موعد إعلان نتائج الترشيح النهائي سيكون في تاريخ 11 ذي القعدة 1441هـ، ويعتمد القبول للدراسات العليا على معدلات المؤهل العلمي السابق واختبار القدرات للجامعيين دون الحاجة للاختبار التحريري.وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سليمان السعيد أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تتماشى مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة - أعزها الله - للتصدي لجائحة كورونا ، حيث قامت العمادة بإلغاء الاختبار التحريري لمتقدمي مرحلة الدكتوراه لهذا العام.وأضاف أن الجدول الزمني لإجراءات القبول يمرُّ - بعد فتح بوابة القبول - بعدة مراحل، بدءًا بتدقيق الوثائق وعرض نتائجها، ومراجعة الطلبة لتلك النتائج، وإعلان الترشيح، نهايةً بتأكيد الطلبة المرشحين لإتمام إجراءات القبول.وبين أن آلية المفاضلة للقبول في برامج الدكتوراه منقسمة على 50٪ لدرجة الماجستير، و 40٪ لدرجة القدرات للجامعيين، و10٪ لدرجة البكالوريوس، وبالنسبة لبرامج الماجستير فالمفاضلة منقسمة على 60٪ لدرجة البكالوريوس و40٪ لاختبار القدرات للجامعيين، أما لبرامج الدبلوم العالي فالنسبة منقسمة على 50٪ لدرجة البكالوريوس و50٪ لاختبار القدرات للجامعيين.يُذكر أن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة تضم 63 برنامجاً، بواقع 5 برامج للدبلوم العالي، و37 برنامجاً للماجستير و21 برنامجاً لمرحلة الدكتوراه، بواقع 1191 مقعدًا متاحًا للطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية، والدراسات القضائية، والعلمية، والهندسية، إضافة لطلبة الحاسب الآلي والتربية.// انتهى //15:21ت م0136

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