السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يلتقي بمدير الدفاع المدني والمدير العام للسجون بمنطقة مكة المكرمة



جدة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثًا اللواء عبدالله القرشي, وهنأ سموه اللواء القرشي بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق في مهام عمله.

من جهته قدّم مدير الدفاع المدني بالمنطقة شكره للأمير خالد الفيصل على تهنئته وتوجيهاته الدائمة، سائلًا الله أن يكون عند حسن الظن.

فيما قلّد الأمير خالد الفيصل الرتبة الجديدة لمدير السجون بالمنطقة اللواء الدكتور إبراهيم الغامدي.

وهنأ سموه اللواء الغامدي، سائلا الله له التوفيق والسداد، فيما عبر المدير العام للسجون بالمنطقة عن شكره وتقديره لسموه، مؤكدًا أنها ستكون - بإذن الله - عونا له لخدمة الدين والوطن والقيادة.

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15:14ت م

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