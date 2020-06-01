شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1864 حالة تعافي من كورونا والإجمالي 64,306 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل 1864 حالة تعافي من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 64,306 حالة . وتسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بالفيروس والإجمالي 87.142 حالة، فيما سجلت 22 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.

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