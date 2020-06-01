شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من معقم لليدين مخالف للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج معقم اليدين "Hand Sanitizer Spary (Cosmo)” لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الايثانول والايزوبروبانول المعقمة، واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

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