شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «الاقتصاد» بتعزيز الشفافية ونشر مؤشرات التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

• المجلس يوافق على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

• المجلس يطالب الديوان العام للمحاسبة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة

• مطالبة وزارة الاقتصاد بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية

• تكثيف جهود وزارة الاقتصاد في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030

• مطالبة "واس" بمضاعفة لجهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية

• دعوة الوكالة لإنتاج محتوى يراعي ملائمة النشر في شبكات التواصل الاجتماعي

• مطالب بمعالجة تناقص الميزانية وعدم استقلالية مستشفى الملك خالد للعيون

اليوم - الرياض

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ويطالب – في قرار أصدره اليوم - الديوان العام للمحاسبة ( ديوان المراقبة العامة سابقاً ) بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد، كما طالب الديوان العام للمحاسبة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتخصصة ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني.

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وأكد على قراره السابق والقاضي بالمطالبة بـ "تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساَ لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها" .

وطالب الديوان العام للمحاسبة بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.

كما طالب - في قرار أصدره اليوم - وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية ، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة ، لتحقيق التنمية المتوازنة، وأكد أنه على وزارة الاقتصاد والتخطيط تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني ، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية.

وطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030 والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد.

وطالب الشورى - في قرار أصدره اليوم - وكالة الأنباء السعودية بمراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهامها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها ، وعدم تداخلها وقابليتها للقياس ، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقييم حجم إنجازاتها ومدى تحققها.

ويؤكد على أهمية مضاعفة (واس) لجهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي ، بما ينعكس إيجاباً على درجة وصولها بفعالية إلى الجمهور المستهدف.

ويطالب الوكالة بتنسيق الجهود مع الجهات التي تمتلك مراكزاً إخبارية تتقاطع مع طبيعة مهام الوكالة ، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنشاط الإعلامي السعودي.

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439/ 1440هـ.

وطالبت عضو الشورى أ . نوره الشعبان بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وأن يقوم المستشفى بعد ذلك بالتوسع من خلال إنشاء مراكز مماثلة في مناطق المملكة.

كما طالبت عضو الشورى د.حنان الاحمدي بمعالجة التحديات التي تواجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وأبرزها : تناقص ميزانيته التشغيلية، وعدم استقلاليته، وتطبيق الكادر الصحي على العاملين فيه.