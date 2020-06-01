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الأمن العام : قصر استقبال إدارات ومراكز الشرطة للحالات الضرورية فقط
منح بعض المعارض وصالات السيارات نقل ملكية المركبات وتسليم اللوحات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت مديرية الأمن العام بأنه تم البدء من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تأتي متزامنة مع عودة الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى أعمالهم، وتمديد فترة السماح بالتجول إلى الساعة الثامنة مساءً.
وأضافت المديرية أن الأمن العام اتخذ جملة من الخطوات التي تكفل تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين من المواطنين والمقيمين؛ وذلك بقصر استقبالهم بإدارات ومراكز الشرطة بالمملكة على الحالات الضرورية مع التزامهم بالإجراءات والتدابير الوقائية.
وأكد الأمن العام على أن الخدمات المرورية التي تقدم عبر القنوات الإلكترونية من خلال منصة ” أبشر” تسهم في إنجاز العديد من الخدمات المرورية دون الحاجة للمراجعة المباشرة، وأنه تم قصر حضور المراجعين والمستفيدين على خدمة تسليم رخص القيادة ولوحات المركبات من إدارات الرخص بالمرور مع الأخذ في الاعتبار ألّا يتجاوز مجموع من يتم استقبالهم من المراجعين عن 50% من الطاقة الاستيعابية لصالات الاستقبال، بالإضافة لمنح عدد من الصلاحيات لبعض المعارض وصالات السيارات والوكالات لنقل ملكية المركبات وتسجيل الجديد منها وتسليم اللوحات.
وأشار الأمن العام إلى أن استئناف العمل باستقبال المراجعين بمدارس تعليم القيادة بواقع 50% من الطاقة الاستيعابية بحيث يقتصر ذلك على من لدية موعد مسبق، كما تم العمل على توجيه محطات الفحص الفني لاعتماد فحص المركبات وفق مواعيد مسبقة وبنسبة لا تتجاوز 50%من الطاقة الاستيعابية.
وشدد الإيضاح على أهمية الالتزام التام بالضوابط والإرشادات والتوجيهات الوقائية لكافة المراجعين التي تشمل التقيد بلبس الكمامة الطبية أو القماشية والقفازات مع التأكيد على التباعد الجسدي داخل صالات المراجعة بمسافة مترين وعدم المصافحة.
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