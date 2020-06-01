صرف 1.22 مليار ريال لـ450 ألف مواطن بالمنشآت المتضررة من جائحة كورونا

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت التأمينات الاجتماعية عن صرف تعويض دعم المواطنين العاملين بالمنشآت المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا.

وأفادت التأمينات الاجتماعية أنه تم إيداع ما يقارب من 1.22 مليار ريال لأكثر من 450 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 90 ألف منشأة بالقطاع الخاص ممن تأثروا بجائحة كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت التأمينات أن مبلغ الدعم الذي يتم صرفه لكل موظف من المنشآت الخاصة المتضررة من آثار معالجة فيروس كورونا يتم بناءً على متوسط الأجر المسجل في نظام التأمينات، وعناصر الأجر المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، وهي الأجر الأساسي شاملًا العمولات ونسب الأرباح والمبيعات، فضلًا عن بدل السكن.

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يذكر أن التأمينات الاجتماعية توفر خدمة إلكترونية مجانية تمكن المشترك من التسجيل في التأمينات أون لاين بكل سهولة، والاستفادة من خدماتها.

وتشمل هذه الخدمة، متابعات الخليج 365، والمقيم، والأعمال، حيث لا يستغرق الحصول على الخدمة أكثر من يوم عمل واحد، وفق ما أوضحته مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني.

وبيّنت أنَّ الخطوات المطلوبة للاشتراك في الخدمة، تتضمن:

الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات من هنا

تحديد نوع المستفيد (مشترك، صاحب عمل، جهة علاج)، ثم انقر على (تسجيل).

استكمال البيانات المطلوبة.





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