- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم صرف 1.22 مليار ريال لـ450 ألف مواطن بالمنشآت المتضررة من جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صرف 1.22 مليار ريال لـ450 ألف مواطن بالمنشآت المتضررة من جائحة كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت التأمينات الاجتماعية عن صرف تعويض دعم المواطنين العاملين بالمنشآت المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا.
وأفادت التأمينات الاجتماعية أنه تم إيداع ما يقارب من 1.22 مليار ريال لأكثر من 450 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 90 ألف منشأة بالقطاع الخاص ممن تأثروا بجائحة كورونا.
وفي وقت سابق أعلنت التأمينات أن مبلغ الدعم الذي يتم صرفه لكل موظف من المنشآت الخاصة المتضررة من آثار معالجة فيروس كورونا يتم بناءً على متوسط الأجر المسجل في نظام التأمينات، وعناصر الأجر المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، وهي الأجر الأساسي شاملًا العمولات ونسب الأرباح والمبيعات، فضلًا عن بدل السكن.
يذكر أن التأمينات الاجتماعية توفر خدمة إلكترونية مجانية تمكن المشترك من التسجيل في التأمينات أون لاين بكل سهولة، والاستفادة من خدماتها.
وتشمل هذه الخدمة، متابعات الخليج 365، والمقيم، والأعمال، حيث لا يستغرق الحصول على الخدمة أكثر من يوم عمل واحد، وفق ما أوضحته مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني.
وبيّنت أنَّ الخطوات المطلوبة للاشتراك في الخدمة، تتضمن:
- الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات من هنا
- تحديد نوع المستفيد (مشترك، صاحب عمل، جهة علاج)، ثم انقر على (تسجيل).
- استكمال البيانات المطلوبة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر صرف 1.22 مليار ريال لـ450 ألف مواطن بالمنشآت المتضررة من جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.