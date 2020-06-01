التأمينات الاجتماعية: إيداع المعاش التقاعدي ومخصص ساند عن شهر يونيو

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم صرف المعاشات التقاعدية عن شهر يونيو إضافة إلى صرف مخصص مستفيدي برنامج التأمين ضد التعطل ساند.

وأفادت التأمينات الاجتماعية أنه تم إيداع ما يقارب من 1.22 مليار ريال لأكثر من 450 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 90 ألف منشأة بالقطاع الخاص ممن تأثروا بجائحة كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت التأمينات أن مبلغ الدعم الذي يتم صرفه لكل موظف من المنشآت الخاصة المتضررة من آثار معالجة فيروس كورونا يتم بناءً على متوسط الأجر المسجل في نظام التأمينات، وعناصر الأجر المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، وهي الأجر الأساسي شاملًا العمولات ونسب الأرباح والمبيعات، فضلًا عن بدل السكن.

شروط التسجيل في ساند:

– ألّا يتجاوز عمر الشخص المتقدم للحصول على راتب ساند عن 60 عامًا على الأكثر.

– أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

– أن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الحكومة السعودية أنها حريصة كل الحرص على أن يتم توفير دعم ساند في موعده خلال شهر مايو\شوال الجاري، وذلك بسبب الظروف الحالية.

Advertisements

طريقة وخطوات التسجيل في ساند

– الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات في المملكة العربية السعودية، والذي يمكنك الوصول له مباشرة عن طريق الضغط على هذا الرابط (هنا).

– كتابة اسم المستخدم الخاص بك.

– كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

– الضغط على خيار “تقديم طلب الاستحقاق”.

– كتابة رقم الآيبان.

– رفع الطلب أو انتظار النتيجة عن مدى استحقاقك من عدمه.





تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19