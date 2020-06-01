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الإمارات تسجل 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
مجموع الحالات 34,557 توفي منهم 264
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الإمارات أنه تم تسجيل 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 34,557 حالة.
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 264 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 386 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17,932.
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