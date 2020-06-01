، بالفيديو.. جامعة جازان توفر لمنسوبيها عودة آمنة لمقارّ العمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عن آلياتها خلال الفترة من 8 وحتى 29 شوال 1441هـ

أعلنت جامعة جازان عن آلياتها لتنظيم سير العمل خلال الفترة من 8/ 10/ 1441هـ وإلى 29/ 10/ 1441هـ وفق آلية محددة لسلامة منسوبيها تضمن تهيئة أماكن العمل وفق معايير الصحة والسلامة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضح عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور منصور حمود عواجي، أن الخطة تهدف إلى العودة الآمنة لمنسوبي الجامعة وتوفير المستلزمات الصحية والطبية بأماكن العمل ونشر الثقافة الصحية عبر الأدلة الإرشادية والملصقات التحذيرية والتوعوية، حيث قامت الجامعة بتوفير معدات التعقيم الذاتية والمتطورة للموظفين والمراجعين بما يضمن سلامتهم.

وأشار الدكتور "عواجي" إلى أن مسؤولي الجهات تولوا عملية توزيع العمل بين الموظفين والموظفات من 8/ 10/ 1441هـ بما يتضمن استمرارية العمل وإنجازه، بحيث تقوم كل جهة بتكليف ما لا يقل عن 50% من منسوبيها، ويشمل ذلك حضور جميع مديري الإدارات والوحدات، ويستمر العمل عن بُعد لبقية المنسوبين مع ضمان إنجاز العمل والتواصل المباشر بين الموظف وإدارته خلال ساعات العمل، وابتداءً من يوم الأحد 15/ 10/ 1441هـ تقوم كل جهة بتكليف ما لا يقل عن 75% من منسوبيها، فيما يعود جميع الموظفين لمقر عملهم في الجامعة ابتداءً من 22/ 10/ 1441هـ.

وبيّن الدكتور "عواجي" أن تقديم الخدمات للمستفيدين والمراجعين خلال الفترة من يوم الأحد 8/ 10/ 1441هـ إلى يوم الخميس 26/ 10/ 1441هـ يكون مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى مدير الإدارة استقبال حالات محددة من المراجعين، وفي هذه الحالة تطبق النسبة نفسها لحضور الموظفين لمقارّ العمل الموضحة أعلاه، ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة وفي أضيق الحدود.

وأضاف الدكتور "عواجي" أن كل إدارة تقوم بتنسيق حضور الموظفين وفق مجموعات، وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، بتقسيمهم على ثلاث مجموعات، فيما لا تسري الترتيبات المذكورة على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة والصادر بشأنها التعميم رقم ٨٨٣٢ وتاريخ 14/ 8/ 1441هـ حتى إشعار آخر.

جامعة جازان