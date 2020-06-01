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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك+"، اليوم (الاثنين) أن منظمة أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليًا، وأنهما تبحثان مقترحًا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.
وذكر مصدر في "أوبك+" أن التمديد لشهر أو شهرين هو المقترح الحالي، لكنه غير نهائي بعد.
من جهته، أفاد مصدر ثان في "أوبك"، بأن مقترح روسيا التمديد لشهر واحد، يحظى بتأييد لكن دون توافق عليه.
من جانبه، أشار مصدر نفطي روسي أن مقترح تمديد التخفيضات القائمة محصور في شهر أو اثنين، وليس لنصف عام.
ومن المرجح أن تعقد مجموعة "أوبك+" اجتماعًا عبر الإنترنت في الرابع من يونيو (حزيران) الجاري لبحث سياسة الإنتاج، بعد أن اقترحت الجزائر، الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تقديم موعد اجتماع كان مقررًا له التاسع والعاشر من يونيو.أوبك روسيا
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 02:50 PM
المقترح لم يحظ بتوافق الدول الأعضاء بعد
نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر في "أوبك+"، اليوم (الاثنين) أن منظمة أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليًا، وأنهما تبحثان مقترحًا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.
وذكر مصدر في "أوبك+" أن التمديد لشهر أو شهرين هو المقترح الحالي، لكنه غير نهائي بعد.
من جهته، أفاد مصدر ثان في "أوبك"، بأن مقترح روسيا التمديد لشهر واحد، يحظى بتأييد لكن دون توافق عليه.
من جانبه، أشار مصدر نفطي روسي أن مقترح تمديد التخفيضات القائمة محصور في شهر أو اثنين، وليس لنصف عام.
ومن المرجح أن تعقد مجموعة "أوبك+" اجتماعًا عبر الإنترنت في الرابع من يونيو (حزيران) الجاري لبحث سياسة الإنتاج، بعد أن اقترحت الجزائر، الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تقديم موعد اجتماع كان مقررًا له التاسع والعاشر من يونيو.
، "أوبك" وروسيا تبحثان تمديد تخفيض إنتاج النفط لشهر أو شهرين ،
المصدر : الخليج 365
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