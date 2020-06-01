- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، من أن "أي تحرك إسرائيلي أحادي لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط".
وشدد "قرقاش" عبر حسابه في "تويتر" على أن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف"، وفقاً لـ"رويترز".
ولفت إلى أن التحرك الإسرائيلي المزمع سيقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وسيشكّل رفضاً للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن حكومته ستبدأ ابتداءً من أول يوليو المقبل، مناقشة خطته لبسط سيادة الاحتلال على أراض فلسطينية في الضفة الغربية.وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 02:45 PM
"قرقاش" لفت إلى أنه سيقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير
حذّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، من أن "أي تحرك إسرائيلي أحادي لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط".
وشدد "قرقاش" عبر حسابه في "تويتر" على أن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف"، وفقاً لـ"رويترز".
ولفت إلى أن التحرك الإسرائيلي المزمع سيقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وسيشكّل رفضاً للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن حكومته ستبدأ ابتداءً من أول يوليو المقبل، مناقشة خطته لبسط سيادة الاحتلال على أراض فلسطينية في الضفة الغربية.
، الإمارات تحذر: تحرك "إسرائيل" لضم أجزاء من الضفة انتكاسة خطيرة لعملية السلام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تحذر: تحرك "إسرائيل" لضم أجزاء من الضفة انتكاسة خطيرة لعملية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.