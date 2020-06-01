، الكويت: 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. خلال 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 27762 حالة بالبلاد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 8 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 719 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وأضاف: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 265 حالة لمواطنين كويتيين، و156 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و104 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و48 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.



ويصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 27762 حالة. هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪في دولة الكويت 12899 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 1517 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 204، وقد جرى تسجيل 8 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2. يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، وما زالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 14643حالة. وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 143 حالة، 40 حالة كويتيين، و103 حالات لمقيمين جنسيات مختلفة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي. هذا وقد بلغ عدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية 3664، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 297026.الكويت فيروس كورونا الجديد