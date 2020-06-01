بـ193 مليون ريال.. السعودية توفر المياه باليمن عبر 27 مشروعًا

وفَّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المقومات الأساسية للسكان باليمن، مثل المياه والإصحاح البيئي، وذلك عبر 27 مشروعًا بتكلفة بلغت (193.924.274) دولارًا.

ومن تلك المشروعات، توفير المياه وخدمات الصرف الصحي في محافظات اليمن، وحفر بئرين مع محطة تحلية مياه في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي للاجئين اليمنيين، ومشروع لتقديم الخدمات الطارئة المنقذة للحياة للفئات أشد ضعفًا في أرجاء اليمن، إلى جانب مشروع لدعم خدمات المياه والتعقيم والصرف الصحي للنازحين داخليًا في صنعاء، وتعز وعدن، ولحج والمرافق الصحية .

كما نفَّذ المركز مشروع دعم خدمات المياه والتعقيم والإصحاح البيئي؛ بهدف توفير مصادر للمياه في المناطق المتضررة، شملت في عدن (المعلا والشيخ عثمان وكريتر)، وفي تعز (تعزية ودمنه وخدير وماوية)، وفي صنعاء (معين وسنحان والحمية الخارجية وبني مطر)، وفي لحج (طور الباح)، وفي المضاربة (راس العارة)، وفي إب (مخيمات النجار وعائشة ودار الطالبات والمطبخ المركزي وخالد بن وليد والثورة والوقير والرشدي).

وكذلك مشروع الإمداد المائي بمحافظات شبوة والضالع، والبيضاء وتعز، وإب والحديدة، ولحج وحجة، والمهرة وسقطرى، وحضرموت وعدن، وأبين ومأرب والجوف، الذي يهدف إلى توزيع مياه الشرب في المناطق، التي يتمركز بها النازحون، أو تأثرت فيها مصادر المياه.

إضافة إلى مشروع مكافحة حمى الضنك للحد من انتشاره وتأمين الوسائل الضرورية للقضاء عليها في محافظات تعز وحضرموت، وشبوة والحديدة، وعدن ولحج .

وامتدت أيادي العطاء من المملكة للأشقاء في اليمن؛ بتنفيذ مشروع الاستجابة المتكاملة في مجال المياه ومكافحة وباء الكوليرا في محافظات إب وتعز، وعمران وذمار، وصنعاء والضالع، وعدن والمحويت، وأمانة العاصمة.

ومشروع توسع نطاق التدخل في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة في محافظات تعز وإب، والضالع ولحج؛ بهدف توفير مصادر المياه الآمنة للشرب والاستخدام الشخصي اليومي في المناطق الأكثر احتياجًا، وفق المعايير الدولية المتبعة للتدخلات الإنسانية.

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إضافة إلى مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين بمحافظة الحديدة، وآخر للنازحين في محافظة حجة، ومشروع مماثل للنازحين في محافظة صنعاء.

وشملت مشروعات المركز المنفذة في اليمن، التدخل العاجل للقضاء على وباء الكوليرا في سبع محافظات ذات أولوية (صنعاء وإب وعمران والحديدة والمحويت وذمار ومأرب)، ومشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بمحافظة عدن .

يُذكر أن المملكة تنظم- غدًا الثلاثاء- «عن بُعد» مؤتمر المانحين لليمن؛ بمشاركة الأمم المتحدة.

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