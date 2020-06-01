إلكترونيًا.. «أمانة المدينة» تصدر 206 رخص لخدمة المواطنين عن بُعد

استمرارًا لتقديم خدماتها خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية
أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال أسبوع 206 رخص عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بُعد؛ وذلك استمرارًا لتقديم خدماتها البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس كورونا .
وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة إصدار 105 رخص بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة و31 رخصة بناء سكني وتجارية وكذلك إصدار 70 رخصة حفريات لخدمة البنية التحتية .
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