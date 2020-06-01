«الشورى» يطالب «ديوان المحاسبة» بسرعة استرجاع الأموال المستحقة للدولة

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، من الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقًا)، بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد، وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بعد»، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

كما طالب الشورى، الديوان العام للمحاسبة بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقًا لمبادرات وأهداف رؤية 2030.

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وأكد المجلس، قراره السابق والقاضي بالمطالبة بـ«تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيسًا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها».

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