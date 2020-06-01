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القيادة تُهنئ الرئيس الإيطالي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

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تمنيات له ولشعبه بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس الإيطالي.

وعبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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