الحصيني: هطولات المنخفض المداري بعُمان تعادل أمطار الرياض لمدة 10 سنوات

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن كمية الأمطار التي هطلت أمس الأحد، على أجزاء بسلطنة عمان جراء المنخفض المداري، تعادل كمية الأمطار التي هطلت على الرياض لمدة 10 سنوات مجتمعة.

وقال الحصيني- عبر حسابه بتويتر- إنه لأول مرة في تاريخ عمان وتاريخ دول الجزيرة العربية يتم تسجيل هذه الكمية من الأمطار بسبب المنخفض المداري (منخفض صلالة)؛ حيث تم تسجيل ١٠٥٥ ملم في جبل سمحان خلال الـ12 ساعة الماضية.

وأشار الحصيين إلى أن كميات الأمطار التي هطلت بعمان تتجاوز كمية الأمطار المسجلة في الإعصار المداري (جونو) والتي كانت ١٠١٦ ملم على الجبل الأصفر بالطائيين.

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وأضاف أن هذه الكمية تعادل متوسط الهطول على مدينة مثل العاصمة الرياض خلال عشر سنوات مجتمعة، موضحًا أن كمية الأمطار تعتبر تاريخية ونادرة.

وطالب الحصيني بضرورة دراسة أعاصير بحر العرب وتأثيراتها على دول جنوب الجزيرة العربية؛ لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

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