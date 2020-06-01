«التأمينات الاجتماعية» تعلن صرف معاشات يونيو

يشمل التقاعد ومستفيدي ساند..

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الإثنين، صرف معاشات شهر يونيو 2020م. وأوضحت التأمينات- عبر حسابها بتويتر- أنه تم صرف معاشات شهر يونيو 2020م، وذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند). Advertisements اقرأ أيضا: تعرَّف على آلية ومواعيد طلب تعويض العاملين السعوديين من التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية: خطوة مشروطة تجمع بين الراتب ودعم ساند في مايو ويونيو

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